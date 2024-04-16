بالأسماء.. رئيس جامعة كفر الشيخ يعين 6 معيدين جدد بكلية الهندسة

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، القرار رقم 451 لسنة 2024م، بتعيين 6 معيدين جدد بكلية الهندسة.

وتضمن القرار تعيين كل من: خيري حازم سعداوي يوسف السعداوي، بقسم الهندسة المدنية، عبد الغني أبو الفتوح عبد الغني فراج، بقسم الهندسة المعمارية، محمود خالد محمد قاسم خليفة، بقسم الهندسة الكهربية (هندسة القوى والآلات الكهربية).

كما تضمن القرار -أيضًا- كلاً من، محمد حسن محمد حسين أبو طه، بقسم الهندسة الكهربية، عمر خالد محمد عبد المقصود، بقسم الهندسة الميكانيكية، أبانوب جوزيف وديع لبيب، بقسم الهندسة الكهربية (هندسة الحاسبات والنظم).