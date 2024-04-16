الخماسية تدعو اللبنانيين بالتوافق فيما بينهم على رئيس للجمهورية

‏أعرب أحد سفراء دول "الخماسية"- الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والسعودية ومصر-عن آماله في أن يلقى الحراك المتجدد للسفراء - الخاص بانتخاب رئيس للبنان- التجاوب المأمول من قبل الاطراف اللبنانيين".

وقال في تصريحات لصحيفة الجمهورية “ اللبنانية” : "أنّ المسعى الذي نقوم به سيستمر، ونحن على التزامنا بتقديم كل مساعدة ممكنة لإنهاء ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين".

وأضاف : "المخاطر تتزايد في المنطقة، وما استُجد في الآونة الأخيرة، نرى ضرورة قصوى في أن يشكّل حافزاً إضافياً للبنانيين لتدارك هذه المخاطر، بطيّ أزمتهم الداخلية والتشارك في إيجاد الحل اللازم، في ظرف مفتوحة فيه كل الاحتمالات الدراماتيكية".

وختم: "اللبنانيون أمام فرصة للتسريع في الحل، والظروف في المنطقة صعبة جداً، وفي إمكان اللبنانيين أن يتجاوزوها بالتوافق في ما بينهم على رئيس للجمهورية".