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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد وفيات المنخفض الجوي بسلطنة عمان إلى 18 شخصاً

صدى البلد

أعلن قطاع البحث والإنقاذ بسلطنة عمان ، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد وفيات المنخفض الجوي إلى 18 شخصا بوادي البطحاء بولاية جعلان بني بو علي في محافظة جنوب الشرقية.

كما بلغت كمية المياه المحتجزة في السدود الواقعة بمحافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية والداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة 30955 مليون متر مكعب، وذلك جراء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عُمان حالياً، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأوضح خالد بن سالم الهوتي مدير دائرة مراقبة الموارد المائية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن السدود تختلف في استيعابها لكمية المياه المحتجزة وأن أغلبها امتلأت خاصة الواقعة في محافظات الشرقية ومسقط والظاهرة والداخلية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تفريغ عدد من السدود ثم غلقها قبل أي حالة جوية لتخزين كميات المياه القادمة وما زاد عن الكمية الاستيعابية سيخرج عبر مفائض السدود لتنساب في الأودية، ثم بعد انتهاء الحالة تفتح بوابات السدود لتسريب المياه وتغذية الخزان الجوفي أسفل السد.

الثروة الزراعية والسمكية الحالة الجوية الخزان الجوفي الثروة الزراعية استيعاب الداخلية الموارد المائية المنخفض الجوي جنوب الشرقية

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