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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: مصر شاركت مجموعة من المقترحات والمبادرات للتعامل مع الأزمة السودانية

صدى البلد

أفادت وزرة الخارجية ، اليوم الثلاثاء، بأن مصر شاركت يومى 14 و 15 إبريل 2024 في مؤتمر باريس الدولي حول دعم السودان ودول الجوار بوفد برئاسة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.


وألقى نائب الوزير كلمة أكد فيها على أهم الأهداف والمحددات المصرية لجهود حل الأزمة، والتي تشمل:- التنسيق والتكامل بين مبادرات ومسارات الوساطة المختلفة، وتكثيف العمل على تحقيق وقف إطلاق النار مع بحث الصيغة المطلوبة والمسار الأمثل الذي يضمن سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، ويحافظ على مؤسسات الدولة الشرعية من الإنهيار، وخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من صياغة رؤية توافقية والبدء في عملية سياسية شاملة، وقيام الدول المانحة بتنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها خلال مؤتمر الإغاثة الإنسانية الذي عقد في جنيف العام الماضي، والعمل المشترك على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الدعم العسكري المقدم للأطراف السودانية المتحاربة.


كما عرضت مصر مجموعة من المقترحات والمبادرات الإنسانية للتعامل مع الأزمة، وللتخفيف من تداعياتها على الشعب السوداني، كإقامة مستودعات إغاثية قريبة من الحدود مع السودان، للتدخل في حالة حدوث أزمات، وإرسال فرق طبية للعمل بالمستشفيات السودانية وإمدادها بالأجهزة الطبية والأدوية، وفرق طبية أخرى متنقلة في أنحاء السودان.


وأجرى نائب وزير الخارجية على هامش المؤتمر لقاءات مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية المشاركة، لشرح وجهة النظر المصرية، والتوصل إلى توافق بشأن أسلوب الخروج من الأزمة الحالية في السودان.

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