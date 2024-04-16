قائد القوات البرية الإيراني: جاهزون للرد على أي تهديد في أقل وقت ممكن

صرح قائد القوات البرية بالجيش الإيراني بأن قواته في جاهزية كاملة وأن رد إيران سيكون حازما على أي هجوم يشنه الكيان الصهيوني.



وقال قائد القوات البرية في الجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري": "نحن جاهزون للرد على أي تهديد، في أيّ مستوى كان، وفي أقصر وقت ممكن"، وفق ما ذكرت وكالة مهر الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّه على هامش مراسم تجديد الولاء للقادة والعاملين في الجيش، الذي أُقيم في مرقد الخميني بمناسبة اليوم الوطني لجيش إيران، صرح العميد "كيومرث حيدري" قائد القوات البرية في الجيش قائلاً: "إنّ هذا اليوم الوطني يعد بمثابة ميلاد الجيش الثوري لبلادنا".

وتابع: "خلال هذه الأيام، وضع الجيش خططًا متنوعة وسوف يعرض بعض الجوانب من قوته وقدرته واكتفائه الذاتي"، مضيفاً: "الفارق الرئيسي بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة في الدول الأخرى هو قوة الولاء، كما أنّ قواتنا تركز على الاكتفاء الذاتي والقدرات الداخلية".

وأكد على أن القوات المسلحة الإيرانية استطاعت أن تقف على أقدامها بثبات في جميع المجالات، وقال: "نحن جاهزون للرد على أي تهديد، في أيّ مستوى كان، وفي أقصر وقت ممكن".