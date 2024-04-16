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رئيس التحرير
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برلمان

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تناقش تحديات القطن المصري

عبد الوهاب عبد الرازق
عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس  مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم .

ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشان زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين  المناخ الاستثمارى.                                                                                        

 وذكر التقرير أن القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم لتفوقـه علـى جميع الأقطان
العالمية بالجودة وصفات الغزل وطول التيلـة والنعومة، وبناءً على هذه الأهمية الاقتصادية البالغة لمحصول القطن المصري على الصعيدين المحلي والعالمي.


وأشار التقرير إلى أن محصول القطن من المحاصيل التي تقوم عليها الكثير من الصناعات التكاملية الأخرى، فهو محصول ألياف يُنتج الطن منه نحو ٤٠٠ كجم قطن شعر (ألياف)، و ١٢٠
كجم من زيت الطعام زيت بذرة القطن، و ٤٨٠ كجم من الأعلاف الحيوانية (الكسب)، وعليه فإن
التوسع في زراعة القطن يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لزيادة الدخل القومي من القطاعين الزراعي والصناعي.


وأوضح التقرير أن محصول القطن  شهد خلال العقدين الأخيرين تراجع في صافي العائـد الفـدانـي منـه إلـى الحد الذي أدى إلى عزوف غالبية المزارعين عن زراعته وانصرافهم إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية منه مثل الخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتصديرها، وذلك في ضوءالسياسات السعرية والإنتاجية والتصنيعية الخاصة بالمحصول، بالإضافة إلى ضعف القدرة المالية لشركات الغزل المصرية على دفع ثمن القطن للمزارعين، الأمر الذي أدى إلى قيام شركات المنسوجات والملابس الجاهزة باستيراد القطن من الخارج أو استيراد خيوط وغزول لتلبية حاجة.


وذكر التقرير أن المساحة المزروعة بالقطن تراجعت  إلى نحو ١٣٢ ألف فدان عام ٢٠١٦، مما أدى إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على سد الاحتياجات المطلوبة من الأقطان المصرية طويلة التيلةاللازمة لقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر ومتطلبات التصدير، مما أدى إلى زيادة الكميات المستوردة من الخارج، مشيرة الى ما يواجهه  مزارعي القطن من مشاكل في عمليـة
تسويق المحصول. 

عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ لجنة الزراعة القطن المصري

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