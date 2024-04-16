حقيقة الصورة المتداولة لشابين يحملان أسلحة في العمرانية بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع الفيسبوك، متضمناً صورة يظهر خلالها شخصان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما أسلحة نارية بأحد الشوارع بالجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد الفحص والمعاينة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصورة وهما طالبان يقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية والدراجة النارية التي كانا يستقلانها قيادة أحدهما ملك والد أحدهما.

وبمواجهتهما قررا أن السلاح الظاهر بالصورة عبارة عن بندقية بلاستيك لعبة أطفال، وأنها كانت بحوزتهما بقصد اللهو خلال عيد الفطر المبارك، وأرشدا عنها، وبسؤال صاحبة الحساب قررت أنها اعتقدت عن طريق الخطأ أن بحوزتهما سلاح ناري، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.