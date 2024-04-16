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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

ريهام حجاج
ريهام حجاج

ردت الفنانة ريهام حجاج على الانتقادات التى طالت مسلسلها الأخير "صدفة" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشاركها البطولة فيه خالد الصاوى.

وقالت ريهام حجاج، خلال مداخلتها مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة “الحياة”: “شخصية صدفة مختلفة، وليست من الشخصيات السائدة في المجتمع، لأنها غير سوية نفسيًا”.

وأضافت ريهام حجاج: "أنا سعيدة بحالة الجدل التي حدثت، لأن صدفة شخص غير سوي وغير سائد بسبب نشأتها ومتربتش صح، وكان لديها اضطراب نفسي، ولا تعرف كيف تفكر وردود أفعالها خاطئة".

وأوضحت ريهام حجاج: “المسلسل به رسالة مهمة جدًا، وهي فكرة أن الآباء عليهم تربية كل أبنائهم، وأنا لم أخش من الدور بالعكس تحمست جدًا له، واستمتعت جدًا بجميع مشاهدي مع خالد الصاوي، ومع أحمد أبو زيد، وإحنا كلنا بنروح للفكرة والموضوع والموعظة، وأصبح بيني وبين المؤلف أيمن سلامة كيمياء، ويقدم فِكرا مختلفا، والعمل معه جميل جدا”.

وردت ريهام على الانتقادات التى وجهت للمسلسل بسبب مهنة المدرس قائلة: “إحنا مش بنقدم مهنة، على قد ما بنتكلم عن بشر من لحم، وربنا مش كل الناس اتفقت عليه، عشان كدا مش كل الناس صح ولا الناس نظرتها للأمور زي بعض”.

“صدفة” هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ.

ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات “جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين”.

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، وعصام السقا، وميار الغيطي، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، وفراس سعيد، وتامر يسري، وعبير منير، وسليم الترك، ورباب ممتاز، وعلاء خالد، وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

الاعلامية لبني عسل الفنانة ريهام حجاج خالد الصاوي ريهام حجاج مسلسل صدفة

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