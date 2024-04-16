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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يرحب بموقف بكين المتوازن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

صدى البلد

رحب الكرملين، اليوم الثلاثاء، بموقف بكين المتوازن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية وعلى دراية بمقترحات الصين.

ومن جانبه، أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن الصين ملتزمة بتعزيز السلام والحوار لحل الأزمة في أوكرانيا.

ووقال: "مسألة أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية هي أحد جوانب الأزمة الأوكرانية، التي يعتمد حلها النهائي على آفاق التسوية السياسية. وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، والتركيز عليه هدف تحقيق السلام والاستقرار، والبدء في التفاعل مع بعضنا البعض دون تأخير".

كما دعا إلى السعي التدريجي للتوصل إلى توافق واستئناف مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل القضايا ذات الصلة، بما في ذلك قضية سلامة المنشآت النووية.

وأضاف الدبلوماسي أن "الصين ستظل ملتزمة بتعزيز السلام والحوار وستلعب دورا بناء في تعزيز الحل السياسي للأزمة في أوكرانيا".

وفي السياق نفسه، أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في الاجتماع ذاته أن خطر وقوع حادث نووي كبير في محطة "زابوروجيه" للطاقة النووية لا يزال جديا للغاية.

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