مفيش حد حواليه ينصحه.. ميدو يوجه رسالة لكولر ويهاجم جماهير الأهلي

انتقد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق جماهير النادي الأهلي بعد انتهاء مباراة القمة عبر حسابه الشخصي علي موقع اكس تويتر سابقا.

وكتب أحمد حسام ميدو :" مش عارف ليه دايما ⁧‫الاهلاوية‬⁩ بيدوروا على حاجات بره الكورة تبرر اي خسارة يا اما الحكم يا اما الجمهور يااما الملعب يا اما الهوا يا ضغط الماتشات او الإصابات المره دي بقى جديدة





وتابع ميدو :"السبب الرئيسي للخسارة هم حاملي الكرات الحقيقة إن ⁧‫الاهلي‬⁩ عنده مدرب مغرور مكسب ماتش نهائي الكاس رغم غلطات المدرب القاتلة وسوء مستوى فريقه خليته يفتكر أنه ممكن يكسب ⁧‫الزمالك‬⁩ بأي حد! ومفيش حد حواليه ينصحه ان ماتش ⁧‫الديربي‬⁩ كبير مهما كان المنافس بعيد وان نتيجته ليها توابع في المدرج وفي المكتب هارد لك لأصحابي الاهلاوية بنفكركم الزمالك هيفضل كبير مهما حاولت متقللوا منه..عاش الزمالك اكبر قلعة رياضية في ⁧‫مصر‬⁩".

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين علىاستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمراللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استادالقاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعهمدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.

وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 5 منانطلاق المباراة.