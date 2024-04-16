إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص ونصف نقل بمنشأة القناطر

شهدت مدينة منشاة القناطر حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ميكروباص والاخرى نصف نقل واسفر الحادث عن اصابة 7 أشخاص، تم نقلهم الى المستشفى.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص ونصف نقل ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.