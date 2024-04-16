كانت بتنضف.. مصرع طالبة سقطت من الطابق العاشر بالطالبية

لقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها من الطابق العاشر بمحل سكنها عقب اختلال توازنها بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة 14 سنة وسط بركة من الدماء وبسؤال أسرة المتوفاة افادوا بأن سقوطها من الطابق العاشر جاء عقب اختلال توازنها اثناء تنظيفها شرفة الشقة ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.