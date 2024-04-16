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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 578 طن قمح لشون وصوامع الدقهلية خلال اليوم الأول

توريد القمح
توريد القمح

 استمرت المتابعة لاعمال استقبال محصول القمح  بالدقهلية ' خلال موسم التوريد 2024 بالشون والصوامع بنطاق المحافظة باشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة حيث بلغت الكميات الموردة من القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة 578 طن و279 كيلو خلال اليوم الاول لأعمال توريد القمح بالمحافظة.
وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد أصدر تعليمات للأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة استعدادا لاستقبال توريد محصول القمح موسم 2024  اعتباراً من أمس وهو اليوم الاول للتوريد. وأوضح "مختار" أن المساحه المنزرعه قمح هذا الموسم 252292 فدانا والمتوقع توريده 400 ألف طن، وقال"مختار " إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعا بنطاق المحافظة  بسعه تخزنيه 289الف طن.

 وأضاف "مختار" أن أسعار التوريد 2000جنيه لأردب القمح درجة نقاء  23 ونصف و1950 جنيه لأردب القمح 23 درجة  و1900جنيه لأردب القمح درجه22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعة. 
وتضمنت توجيهات" مختار" التاكيد  علي ضرورة  تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج.

 وأشار "مختار" لأهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الاقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من والي الصوامع والشون ووجه لضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها،  وقال "مختار" انه في حال خروج اى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط كما وجه لمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد علي عدم استلام اقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي واشار لقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لاهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل،والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق.


و كلف " مختار" المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين و رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة متابعة لجان التموين المستمرة لاعمال التوريد حتي نهاية موسم التوريد لهذا العام 2024 من اجل موسم توريد ناجح.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المراكز والمدن بنطاق المحافظة رؤساء الوحدات المحلية وكيل وزارة التموين الدقهلية

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