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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: اشتعال غرفة ملابس الأهلي عقب القمة بسبب كولر والتشكيل السيئ

صدى البلد

كشف الإعلامى محمد الليثى عن انتقاد أكثر من لاعب في الأهلي ، بسبب الأوضاع في الفريق خلال مباراة الزمالك أمس ، الأثنين، في الدوري التي خسرها الأهلي بهدفين لهدف وذهب أكثر من لاعب بالفريق إلى أن الأهلي تأثر بالأخطاء الفردية والتشكيل السيئ الذي بدأ به المباراة.

وأضاف محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 عبر أون تايم سبورت إف إم قائلا " غرفة ملابس الأهلي كانت أشبه بـ"أستوديو تحليلي" مُصغّر عقب مباراة القمة وتحدث بعض اللاعبين عن التشكيل الخاطئ الذي بدأ به كولر المباراة والذي كان أحد أسباب غياب الفريق تقريباً عن الفاعلية الهجومية طوال الشوط الأول" .

وأشار محمد الليثى قائلا "تحدث البعض في غرفة الملابس عن الأخطاء الفردية لبعض لاعبي الفريق ، وفي مقدمتهم ، رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم بجانب تواضع مستوى موديست وبعدما أتفق لاعبي الأهلي على الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال القمة وتسببت في الخسارة ، طالبوا بـ"لم الشمل" سريعاً وإغلاق صفحة الزمالك والاستعداد لمباراتي مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأسبوع المقبل ".

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