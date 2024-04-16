وزير الرياضة: نسعى لبناء جسور التواصل والتعاون بين الشباب العرب

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إلي لبنان، لحضور حفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، والذي يُعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وكان في استقباله السفير علاء موسى سفير مصر بلبنان ، وجورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني.

وعقب وصوله، التقي الدكتور أشرف صبحي، برئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، معرباً عن فخره بهذا اللقاء الذي يجمعه بأحد قامات القانون العربي.

وخلال اللقاء، قال وزير الشباب والرياضة: "أنا سعيد بحضوري في لبنان لحضور حفل ختام بيروت عاصمة الشباب العربي 2023، هذا الحدث يعكس التلاحم والتعاون العربي في مجال الشباب والرياضة، وأنا فخور بتواجدي هنا لمشاركة هذه المناسبة الهامة".

وأضاف رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب: "لبنان يحمل إرثًا ثقافيًا ورياضيًا عريقًا، ويستحق أن يكون مضيفًا لهذا الحدث الرائع، وشاهدنا مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات التي أبرزت مواهب الشباب العربي وعززت التواصل الثقافي بينهم، وتأتي هذه المناسبة في وقت حرج يواجه فيه الشباب تحديات كبيرة.. سنعمل على دعمهم وتمكينهم للتغلب على هذه التحديات وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في مجالات الشباب والرياضة".

وأكد أشرف صبحي، ضرورة العمل على تعزيز التعاون العربي في مجال الشباب والرياضة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة، مضيفا: "نحن نسعى لبناء جسور التواصل والتعاون بين الشباب العرب من مختلف الدول".

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