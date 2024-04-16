الأسبوع المقبل|فصل الكهرباء 6 ساعات لمدة 4 أيام عن عدة مناطق ببني سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، على مدار 4 أيام "بداية من السبت وحتى الثلاثاء، من الأسبوع المقبل عن بعض المناطق بمدينة بني سويف المتأثرة بمغذيات لوحة كهرباء الجامعة، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تقرر فصل التيار يوم السبت 20 أبريل، عن مناطق (برج إشارات السكة الحديد - عمارات السكة الحديد - السكة الحديد - أمام محطة السكة الحديد - جزء من شارع 23 يوليو - جزء من شارع صابر أبو علم - جزء من ميدان حارث- شارع الخضار بميدان حارث)، و"يوم الأحد 21 أبريل" عن مناطق (منطقة أرض الحرية- جزء من شارع الجمهورية).

كما تضمن البيان فصل التيار يوم الاثنين 22أبريل عن مناطق ( مدرسة الفكرية - ثلاجة العجوز - مديرية الصحة - المعهد الفني الصحي- مستشفى الصدر - أبراج مكة - تقسيم الزهور بالكامل - عزبة كيرليس- جزء من الطريق الدائري- مبنى التنظيم والإدارة)، و يوم الثلاثاء 23 أبريل، عن مناطق ( برج التطبيقيين والمنطقة المجاورة - شارع العمدة - مستشفى سانت تريز - محكمة الاستئناف - كلية الطب البيطرى - مبنى الآثار- كنيسة مقبل - أمام الطب البيطري- مديرية الطرق - هيئة الطرق).



ويتقدم القطاع باعتذاره عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.