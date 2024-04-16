الحاج عامر حسين نسي.. خبير يسخر من عقوبات لجنة المسابقات ضد الزمالك

سخر عامر العمايرة خبير التحكم الرياضي، من عقوبات لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة، الخاصة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "‏الحاج عامر حسين نسى يطبق اللائحة

فى عقوبة النزول بصورة جماعية للتهنئة بالهدف الثاني للزمالك وطبقا للائحة غرامة مالية 50 ألف جنيه مصري".



أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مؤجلات الجولة الـ8 و الـ10 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

1- مباراة المصري وفيوتشر من مؤجلات الجولة الـ8 :

إيقاف حسين سيد حسين علي لاعب فريق المصري مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذازين في نفس المباراة.

2- مباراة الزمالك والأهلي من مؤجلات الجولة الـ10 :

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لسحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مبارتين وذلك بسبب سحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراة.

عدم مصاحبة مصطفى حسين "ميلا" عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربعة مباريات لتعمده سحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.