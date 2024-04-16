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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق الإنسان بالنواب: الرئيس السيسي حذر مرارا من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

 

ملفات مكافحة الإرهاب


خاصة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الأفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان.


وأشاد " رضوان " فى بيان له أصدره اليوم باستعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة.


كما أشاد النائب طارق رضوان بالمواقف المصرية التاريخية لدعم القضية الفلسطينية مطالباً من المجتمع الدولي الإسراع فى تنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من اتساع رقعة الصراع داخل منطقة الشرق الأوسط مؤكداً أن الرئيس السيسى حذر مراراً وتكراراً من خطورة اتساع رقعة الصراع على تحقيق الاستقرار داخل المنطقة.

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