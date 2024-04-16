لا تشتريها.. تحذير حكومي رسمي من هذه الأدوية على الإنترنت

حذرت هيئة الدواء المصرية من بعض أدوية إنقاص الوزن التي تُباع عبر الإنترنت، وأنه من الممكن أن تحتوي هذه الأدوية على مكونات ضارة وغير آمنة للاستخدام.

تحذير من شراء هذه الأدوية

ونصحت الهيئة بشدة بعدم شراء الأدوية المجهولة المصدر المتاحة عبر الإنترنت لأغراض إنقاص الوزن، نظرًا للمخاطر الصحية الجسيمة التي قد تنجم عن استخدامها.

وأوضحت الهيئة أنه يجب التحقق من تسجيل الأدوية لدى الهيئة كمرجعية رسمية للتأكد من سلامتها وفاعليتها.

يعد ذلك الإجراء ضروريًا للحصول على دواء آمن وفعال. إذ يضمن تسجيل الدواء أنه تم اختباره واعتماده بناءً على معايير الجودة والسلامة المطلوبة.

وتشهد سوق الأدوية عبر الإنترنت انتشارًا واسعًا، وشراء الأدوية المجهولة المصدر ينطوي على مخاطر كبيرة. فقد تحتوي هذه الأدوية على مكونات غير معلنة أو جرعات غير صحيحة.

مواد كيميائية محظورة

وتحث الهيئة الجمهور على الالتزام بشراء الأدوية من مصادر موثوقة ومسجلة رسميًا، مثل الصيدليات المعتمدة والموزعين المعتمدين. كما يجب استشارة الطبيب قبل تناول أية أدوية لإنقاص الوزن، حيث يمكن للأطباء تقديم المشورة الصحيحة ووصف العلاج الأنسب والآمن.

مواد كيميائية محظورة

تحتوي بعض الأدوية المشبوهة المباعة عبر الإنترنت لإنقاص الوزن على مكونات ضارة قد تكون غير آمنة للاستخدام. من بين هذه المكونات الضارة المحتملة:

المواد المحظورة.. قد تحتوي بعض الأدوية على مواد محظورة أو مواد تم سحبها من السوق بسبب آثارها الجانبية الخطيرة أو عدم فعاليتها المثبتة علميًا. وهذه المواد تشمل مثبطات الشهية غير المشروعة والمنشطات والستيرويدات المحظورة.

الأدوية ذات التركيز العالي.. وقد تحتوي بعض الأدوية المشبوهة على جرعات مفرطة من المكونات الفعالة. ووفقا لموقع “هيلث” هذا يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة وتفاعلات سلبية مع أدوية أخرى يتناولها الشخص.

بالإضافة إلى المكونات غير المعلنة، وقد يتم إخفاء بعض المكونات الضارة أو غير المعلنة عند بيع الأدوية غير المشروعة عبر الإنترنت.