عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لا تشتريها.. تحذير حكومي رسمي من هذه الأدوية على الإنترنت

مواد كيميائية محظورة
مواد كيميائية محظورة

حذرت هيئة الدواء المصرية من بعض أدوية إنقاص الوزن التي تُباع عبر الإنترنت، وأنه من الممكن أن تحتوي هذه الأدوية على مكونات ضارة وغير آمنة للاستخدام. 

تحذير من شراء هذه الأدوية

ونصحت الهيئة بشدة بعدم شراء الأدوية المجهولة المصدر المتاحة عبر الإنترنت لأغراض إنقاص الوزن، نظرًا للمخاطر الصحية الجسيمة التي قد تنجم عن استخدامها.

txt

ميار شريف تودع بطولة رويين الفرنسية للتنس من الدور الأول

txt

الأمم المتحدة تدعو لجمع 2.8 مليار دولار من التبرعات لغزة والضفة الغربية

وأوضحت الهيئة أنه يجب التحقق من تسجيل الأدوية لدى الهيئة كمرجعية رسمية للتأكد من سلامتها وفاعليتها. 

يعد ذلك الإجراء ضروريًا للحصول على دواء آمن وفعال. إذ يضمن تسجيل الدواء أنه تم اختباره واعتماده بناءً على معايير الجودة والسلامة المطلوبة.

وتشهد سوق الأدوية عبر الإنترنت انتشارًا واسعًا، وشراء الأدوية المجهولة المصدر ينطوي على مخاطر كبيرة. فقد تحتوي هذه الأدوية على مكونات غير معلنة أو جرعات غير صحيحة.

مواد كيميائية محظورة

وتحث الهيئة الجمهور على الالتزام بشراء الأدوية من مصادر موثوقة ومسجلة رسميًا، مثل الصيدليات المعتمدة والموزعين المعتمدين. كما يجب استشارة الطبيب قبل تناول أية أدوية لإنقاص الوزن، حيث يمكن للأطباء تقديم المشورة الصحيحة ووصف العلاج الأنسب والآمن.

مواد كيميائية محظورة

تحتوي بعض الأدوية المشبوهة المباعة عبر الإنترنت لإنقاص الوزن على مكونات ضارة قد تكون غير آمنة للاستخدام. من بين هذه المكونات الضارة المحتملة:

المواد المحظورة.. قد تحتوي بعض الأدوية على مواد محظورة أو مواد تم سحبها من السوق بسبب آثارها الجانبية الخطيرة أو عدم فعاليتها المثبتة علميًا. وهذه المواد تشمل مثبطات الشهية غير المشروعة والمنشطات والستيرويدات المحظورة.

الأدوية ذات التركيز العالي.. وقد تحتوي بعض الأدوية المشبوهة على جرعات مفرطة من المكونات الفعالة. ووفقا لموقع “هيلث” هذا يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة وتفاعلات سلبية مع أدوية أخرى يتناولها الشخص.

بالإضافة إلى المكونات غير المعلنة، وقد يتم إخفاء بعض المكونات الضارة أو غير المعلنة عند بيع الأدوية غير المشروعة عبر الإنترنت.

أدوية إنقاص الوزن الأدوية المجهولة المصدر الأدوية المجهولة الدواء المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وجود خطة حكومية للانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء.. مسؤول يوضح

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

شهريا.. إجراء عاجل من وزير التموين بشأن أسعار الخبز السياحي

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

يد الأهلي يتوج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.. ويتأهل لبطولة العالم

بعد مطالبة سائق أوبر بها.. هل يمكن استخدام "البشعة" في المحاكم المصرية؟

4 مناطق مستثناة.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والمحافظات

عبير صبري تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقوة 1000 حصان.. أقوى سيارة SUV من مرسيدس بنز AMG بمواصفات خيالية

طريقة عمل المانتي ببقايا أطعمة رمضان.. تفاصيل

إيلون ماسك يطرد آلاف الموظفين من تسلا.. ما السبب؟

مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ