بقيمة 5 ملايين جنيه.. الجمارك تُحبط محاولة تهريب أدوية داخل شحنة رخام

تمكن رجال إدارة الصادر في الإدارة العامة لجمارك السلوم من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.

جاء ذلك بناءً على معلومات من مأموري حركة الصادر تفيد بقيام شخصين، هما ر.ن.م. و أ.م.ع.، بمحاولة تهريب أدوية عبر سيارتين محملتين بالرخام.

وعلى الفور، تم تشكيل لجنة لضبط الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد تفتيش السيارتين، تم العثور على صندوق خشبي داخل كل سيارة، وبداخله صندوق من الرخام، وداخله كراتين مليئة بالأدوية البشرية المتنوعة المخفية بين ألواح الرخام.

وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المهربين، وبلغت قيمة المضبوطات 5 ملايين و500 ألف و326 جنيهًا، بينما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 11 مليونًا و652 جنيهًا.

وتظهر هذه العملية مدى يقظة وحرص رجال الجمارك على حماية الحدود المصرية ومنع تهريب السلع المحظورة، خاصة تلك التي تُشكل خطرًا على الصحة العامة مثل الأدوية.