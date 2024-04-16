أعلن محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، والتي كان مقرر إقامتها في مصر خلال في الفترة من 20 وحتى 29 أبريل الجاري.

وقال محمد عادل حسني - في تصريحات اليوم - إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للساق الواحدة هو من اتخذ قرار تأجيل البطولة، وأرسل خطابا اليوم بهذا الشأن للجنة المصرية.

وأضاف أن هناك مناقشات تتم حاليا مع الاتحاد الإفريقي لتحديد الموعد الجديد للبطولة القارية، مشيرا إلى أنها قد تنطلق خلال شهر مايو المقبل.

وكانت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات "الكاميرون ونيجيريا وبوروندي".

