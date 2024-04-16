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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صندوق التنمية الثقافية يستأنف برنامج خميس السينما

صدى البلد

يستأنف برنامج "خميس السينما"، الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، نشاطه بعد العودة من إجازة عيد الفطر، وذلك في السابعة مساء الخميس المقبل بعرض الفيلم القصير "للإيجار"، ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف إسلام بلال وبطولة خالد الصاوي، محمد سلام، وشيري عادل، بسينما مركز الابداع الفني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، من خلال حياة رجل على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخصا تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يغلب عليها الكثير من الغموض.

ويعقب عرض الفيلم ندوة مع صناعه والجمهور.

يذكر أن برنامج (خميس السينما) تعده فنيا وتدير الندوة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي المشرفة على النشاط السينمائي بالصندوق.

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