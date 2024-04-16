عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يرفض منح إسرائيل للمساعدات بدون أوكرانيا.. تفاصيل

جون كيربي
جون كيربي

كرر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، معارضة الإدارة الأمريكية لجهود الجمهوريين المحتملة لتمرير تشريع مستقل يوفر مساعدات أمنية لإسرائيل، وأصر على أنه يجب الموافقة على هذه المساعدة من خلال حزمة تكميلية أوسع تشمل أيضًا مساعدات لأوكرانيا إلى جانب مساعدات أمنية لإسرائيل، والمصالح الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتمكنت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تمرير مثل هذا التشريع من خلال مجلس الشيوخ العام الماضي، لكن تم تعطيله منذ ذلك الحين من قبل الجمهوريين في مجلس النواب وسط معارضة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال كيربي للصحفيين في مؤتمر صحفي: “نحن لا نؤيد مشروع قانون مستقل يمول إسرائيل فقط لأن أوكرانيا تحتاج إلى ذخائر أيضا"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويشير المتحدث باسم البيت الأبيض إلى التقارير التي تفيد بأن رئيس مجلس النواب مايك جونسون يبدو أنه استجاب لدعوته لوقف محاولة فصل حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل. 

ويحث كيربي مجلس النواب الأمريكي على التحرك هذا الأسبوع بشأن تمرير حزمة مساعدات تكميلية.

البيت الأبيض منح إسرائيل للمساعدات أوكرانيا جون كيربي مساعدات أمنية لإسرائيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

الرنجة بـ120 جنيه.. الزراعة: استمرار ضخ السلع في معرض خير مزارعنا لأهالينا

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

المبعوث الأممي إلى ليبيا يستقيل من رئاسة البعثة عقب تقديم إحاطته بمجلس الأمن

ملامح تحسين أحوال أئمة الأوقاف المعينين في عهد الرئيس السيسي

العراق يتسلم قطعة أثرية تعود للعصر السومري من متحف المتروبوليتان بنيويورك الأمريكية

بسبب سياسة الهجرة.. بدء عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي

الفنان أحمد ماهر ينهار باكيًا على الهواء مع لميس الحديدي.. اعرف السبب

مسئول كبير بـ جوجل: سننفق 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتركب عربية.. أرخص 5 سيارات تحت الـ 50 ألف جنيه بسوق المستعمل

أول رد من نادي الزمالك على عقوبات رابطة الأندية بعد فوزه على الأهلي| اعرف الحكاية

أكلة اقتصادية بعد زنقة العيد .. طريقة عمل البصارة زى المحترفين 

لو مش مضطر متنزلش| الأرصاد تكشف تغير مفاجئ في حالة الطقس غدًا الأربعاء

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ