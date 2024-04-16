البيت الأبيض يرفض منح إسرائيل للمساعدات بدون أوكرانيا.. تفاصيل

كرر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، معارضة الإدارة الأمريكية لجهود الجمهوريين المحتملة لتمرير تشريع مستقل يوفر مساعدات أمنية لإسرائيل، وأصر على أنه يجب الموافقة على هذه المساعدة من خلال حزمة تكميلية أوسع تشمل أيضًا مساعدات لأوكرانيا إلى جانب مساعدات أمنية لإسرائيل، والمصالح الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتمكنت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تمرير مثل هذا التشريع من خلال مجلس الشيوخ العام الماضي، لكن تم تعطيله منذ ذلك الحين من قبل الجمهوريين في مجلس النواب وسط معارضة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال كيربي للصحفيين في مؤتمر صحفي: “نحن لا نؤيد مشروع قانون مستقل يمول إسرائيل فقط لأن أوكرانيا تحتاج إلى ذخائر أيضا"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويشير المتحدث باسم البيت الأبيض إلى التقارير التي تفيد بأن رئيس مجلس النواب مايك جونسون يبدو أنه استجاب لدعوته لوقف محاولة فصل حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

ويحث كيربي مجلس النواب الأمريكي على التحرك هذا الأسبوع بشأن تمرير حزمة مساعدات تكميلية.