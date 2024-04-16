أيمن عزب: شيرين سيف النصر نجمة كبيرة.. وكل الناس زعلانة بعد وفاتها|فيديو

حرص الفنان أيمن عزب على تقديم واجب العزاء في الفنانة شيرين سيف النصر وقال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": البقاء لله.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب،

وأضاف عزب: شيرين سيف النصر فنانة كبيرة ونجمة وكلنا بنحبها لم يجمعنا عمل مع بعض ولكن جيت أعمل الواجب وهي نجمة كبيرة.

وأقيم اليوم عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور الأهل والأقارب وعدد من نجوم الفن.



وحضر عدد من نجوم الفن والأهل والأقارب عزاء شيرين سيف النصر، منهم الدكتور أشرف زكي والفنان أيمن عزب، والإعلامي طارق علام، والفنان محمد أبو داود، وهند عاكف ، وأحمد عبد العزيز، والإعلامي محمد الغيطي.

وظهر بينهم أحد المعزين شبيه للفنان عادل إمام، وهو الممثل فكري عبد الحميد .





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