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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مليون و300 ألف جنيه.. سقوط مستريح السفر للخارج بسوهاج في قبضة القانون

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل، لقيامه بالنصب على 7 أشخاص من خلال تلقي مبالغ مالية منهما بلغت جملتها مليونًا و300 ألف جنيه، بزعم مقدرته على تسفيرهم لدولة الكويت للعمل هناك إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغ المدعو 'أبو بكر ع.ا.ب' 58 سنة، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، و6 آخرين.

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ويتضمن البلاغ تضررهم من المدعو "محمود س.ع.م" 33 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهما بلغت جملتها مليونًا و300 ألف جنيه، بزعم مقدرته على تسفيرهم لدولة الكويت للعمل هناك إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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