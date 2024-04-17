عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الجمعة.. سميرة أحمد تفتح صندوق ذكرياتها في “بالخط العريض”

صدى البلد

تحل الفنانة القديرة سميرة أحمد، ضيفا في أولى حلقات الموسم الجديد مع الإعلامية أبوطالب في برنامج بالخط العريض، الجمعة المقبلة، وتفتح الفنانة القديرة، صندوق الذكريات وتحكي الكواليس لأول مرة على جزأين.

وفي الحلقة الأولى تتحدث الفنانة القديرة عن كواليس أفلامها خاصة أن جسدت بطولة ٦ أفلام من أهم ١٠٠ فيلم في تاريخ السينما المصرية، وتتحدث الفنانة القديرة عن حياتها الخاصة لأول مرة، وكيف تعيش الآن، وتقضي يومها داخل منزلها، وبصحبة أصدقائها في النادي.

وكشف سميرة أحمد لأول مرة تفاصيل علاقتها مع المطرب الراحل فريد الأطرش، وحقيقة غنائه أغنية "يا أبو ضحكة جنان"، ‏لها، وكشفت سميرة أحمد: فريد كان يغني أغنية قالتلي بكرة.. أنا ساعات أنام فيها وبعدين يقولي إيه رأيك؟ أسمع شوية وعيني تغفل.

وتحدثت الفنانة القديرة أيضا في حلقة الجمعة المقبلة، عن سبب رفضها تجسيد دور فتحية الشغالة في فيلم البنات والصيف، بطولة الراحل عبدالحليم حافظ، وسر قبولها للعمل مرة أخرى.

وكشفت سميرة أحمد كواليس العمل مع كبار الفنانين في الزمن الجميل ومن بينهم زكي رستم، وقالت: حسن يوسف يقابلني دلوقتي يقولي تعرفي سناني مركبتش من قلم زكي رستم في أحد الأفلام.

وقالت الفنانة القديرة، إنها كانت المرشحة الأولى لفيلم السفيرة عزيزة بطولة سعاد حسني، قبل أن تعتذر عنه، موضحة: كنت ماضية فيلم تاني مع عبدالعزيز فهمي اللي عملته بعد كده سعاد حسني وهو السفيرة عزيزة.

كما تحدثت الفنانة القديرة عن كواليس فيلمها الخرساء، موضحة ما قاله المخرج الأجنبي الذي حضر حفل افتتاح الفيلم، كما كشفت أيضا كواليس حضور العندليب والموسيقار محمد عبدالوهاب حفل الافتتاح.

“بالخط العريض الفنانة القديرة سميرة أحمد برنامج بالخط العريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

ترشيحاتنا

أمر مفجع.. الصحة العالمية تتحدث عن تفاصيل صادمة بشأن بمستشفيات غزة

3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

الفيضانات في تنزانيا تخلف 58 ضحية.. وتحذيرات من استمرار هطول الأمطار|شاهد

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة والكليات المتاحة بالتعليم المدمج 2024

إلى أين سيتجه سعر الذهب خلال الأيام القادمة؟.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

هل يوجد جاسوس؟.. إعلامي يكشف كواليس نارية قبل مباراة القمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بجمالها

شبه التوكتوك.. شاهد أغرب سيارات السبعينيات الكلاسيكية

لوك جديد .. درة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام| شاهد

برخص التراب.. أوبو تطرح هاتفا A1s و A1i للشباب

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ