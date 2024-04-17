إصابة شخصين في حريق بإحدى حظائر رؤوس الماشية بأسوان

تعرض شخصان لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حريق في إحدى حظائر رؤوس الماشية بمنطقة البيارة التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بإندلاع حريق فى احدى حظائر رؤوس الماشية بمنطقة البيارة التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال المحافظة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وتم تحرير محضر بالواقعة.