استقرار الدولار وارتفاع "اليورو" وتباين "الإسترليني" في بداية التعاملات

استقرت أسعار صرف الدولار وارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" وتباين الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم /الأربعاء/، في البنوك العاملة بمصر.

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات؛ الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي "خاص" سجل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 48.48 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. ارتفعت أسعار صرف العملة الأوروبية ما بين (2-5) قروش شراءً وبيعًا.. ففي البنك الأهلي سجل "اليورو" 51.44 جنيه للشراء و51.69 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل 51.44 جنيه للشراء و51.68 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأوروبية استقرارا لتصبح 51.44 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت العملة الأوروبية 51.58 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع.. ففي البنك الأهلي سجل 60.22 جنيه للشراء و60.64 جنيه للبيع. وفي بنك مصر سجل 60.22 جنيه للشراء و60.47 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 60.22 جنيه للشراء و60.47 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجل الجنيه الإسترليني 60.38 جنيه للشراء و60.57 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.92 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي 13.21 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي 156.65 جنيه للشراء و157.70 جنيه للبيع/ وفقا للبنك الأهلي المصري.