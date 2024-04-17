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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعتبارا من 1 أبريل.. أكثر من 32.5 مليار جنيه مسحوبات الـATM بالبنك الأهلي

ماكينات ATM
ماكينات ATM

اعلن البنك الأهلي المصري، عن ارتفاع معدلات السحب من ماكينات الصراف الآلي  ATM في الفترة من 1 حتى 14 من إبريل الجاري والتي تتزامن مع بدء عمليات صرف المعاشات و موسم عيد الفطر المبارك، إلي 13.6 مليون معاملة بقيمة سحب نقدي تجاوز 32.5 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك قبل قليل، عن أنه تم عمل 508 الف معاملة لا تلامسية Contactless  بقيمة 1,2  مليار جنيه.

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أضاف البنك أنه تم خلال فترات عيد الفطر  تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة به المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدلات استثنائية لتلبية احتياجات العملاء من النقد على مدار 24 ساعة، لضمان تنفيذ عمليات السحب التي يحتاجها المواطنون طوال ايام العطلات بكل سهولة ويسر.

قال البنك إنه تم التنسيق  مع شركات نقل الأموال للتغذية المستمرة في الماكينات المتواجدة بالشوارع والمراكز التجارية والتي تشهد معدلات أعلى من السحب النقدي وزيادة كثافة الجمهور، مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.

وفي ذات السياق، وفر البنك  سيارات الصراف الآلي المتنقلة ببعض أماكن التجمعات للعملاء خلال فترة العطلة، اضافة الى زيادة أعداد الماكينات الثابتة بتلك المناطق.

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري لديه أكبر شبكة لماكينات ATM والتي تبلغ أكثر من 6684ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

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