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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك الأهلي المصري يشارك في إطلاق شركة عقارية جديدة.. تفاصيل

صدى البلد

أطلق البنك الأهلى المصرى ومجموعة صبور شركة مينت للأصول العقارية.

وتتمتع الشركة الجديدة  بخبرات قيادية تتيح لها إقامة شراكات استراتيجية  لتنمية وتطوير وتعظيم قيمة الاستثمارات والأصول العقارية  لصالح مالكي و مستثمري تلك الأصول، من خلال الإشراف الاستراتيجي على  المشروعات بما في ذلك التخطيط المالي، واستشارات المخطط العام ، ووضع الاستراتيجيات التسويقيه و البيعيه وتحسين الأداء الرأسمالي، ورفع قيمة الأصول العقارية وربطها بالأهداف الاستثمارية  لمالكي المشروعات، وتنفيذ خطط التطوير الشامل والتسويق والترويج وخطط البيع والتسعير للوصول لأعلى عائد استثماري للمشروعات، بالإضافة لإدارة علاقات العملاء قبل وبعد البيع. 

يأتي إطلاق الشركة الجديدة  لتلبية احتياجات السوق، في الوقت الذي تشهد فيه مصر توسعًا عمرانيًا سريعًا وتطورات جذرية في البنية التحتية، حيث ساهمت هذه العوامل في زيادة الطلب على حلول مبتكرة للاستثمار العقاري وتنمية الأصول العقارية.

 

ومن المقرر أن تعمل الشركة  على تعزيز الممارسات المسؤولة للاستثمار العقاري في مصر، وتلبية احتياجات السوق الحالية على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى تكوين محفظة عقارية متميزة سكنية وتجارية تضم المشروعات الجاهزة والمشروعات تحت الإنشاء في السوق المصري وتقديم خدمات متنوعة للعملاء من المستثمرين العقاريين تتضمن خدمات التصميم والتطوير والتسويق و الترويج والبيع والتسعير وغيرها. 

 

أما المرحلة الثانية فتتضمن توسيع المحفظة لتضم أصول عقارية متنوعة بما في ذلك أراضي، ومدن ومناطق صناعية. 

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