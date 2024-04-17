حصيلة باهظة على الاحتلال.. 7200 جريح صهيوني أصيب معظمهم بأمراض نفسية

كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن تبعات كبيرة تواجه الاحتلال بسبب الحرب الغزة التي تقترب من اليوم ال200 من الابادة خلال أيام.

وذكرت القناة العبرية أنه نتيجة الحرب فقد تم الاعلان عن عدد كبير من الجرحى وصلوا الى 7200 جريح.

أصيب كثير منهم بمضاعفات نفسية ودخلوا إلى أقسام التأهيل منذ بداية الحرب.

وتطورت لدى ثلثهم ردود فعل نفسية متفاوتة الشدة، وهو مايشير الى تأثير سلبي كلما استمر العدوان الصهيوني على غزة.

يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 5 أشخاص بجروح جراء سقوط صاروخ على مبنى في بلدة عرب العرامشة بالجليل الغربي.