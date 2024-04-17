عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة باهظة على الاحتلال.. 7200 جريح صهيوني أصيب معظمهم بأمراض نفسية

جرحى الاحتلال
جرحى الاحتلال

كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن تبعات كبيرة تواجه الاحتلال بسبب الحرب الغزة التي تقترب من اليوم ال200 من الابادة خلال أيام.
وذكرت القناة العبرية أنه نتيجة الحرب فقد تم الاعلان عن عدد كبير من الجرحى وصلوا الى  7200 جريح.
أصيب كثير منهم بمضاعفات نفسية ودخلوا إلى أقسام التأهيل منذ بداية الحرب.
وتطورت لدى ثلثهم ردود فعل نفسية متفاوتة الشدة، وهو مايشير الى تأثير سلبي كلما استمر العدوان الصهيوني على غزة.

يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 5 أشخاص بجروح جراء سقوط صاروخ على مبنى في بلدة عرب العرامشة بالجليل الغربي.

200 م 5 أشخاص إعلام إسرائيلية اصابة 5 أشخاص الإسرائيلية الجليل الغربي امراض نفسية القناة 13 الاسرائيلية سقوط صاروخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

وقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات

موضوعات متعلقة

وثائق إسرائيلية تكشف توسع حكومة نتنياهو في بناء المستوطنات بالقدس الشرقية

إصابة أحد جنود النخبة في سلاح الجو الصهيوني خلال اشتباكات غزة

روسيا تحظر دخول 235 أستراليا إلى أراضيها..وقيود أمنية على 3 مطارات بموسكو

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحبط المستثمرين بتصريحاته حول التضخم

الدفاع الصينية: رصد طائرة أمريكية فوق مضيق تايوان ورفع حالة الإنذار

قائد القوات الجوية الإيراني: مستعدون للمواجهة على كل المستويات والخطأ سيواجه بهجوم كاسح

محللون يهود: حرب إيران مع إسرائيل طوق نجاة لنتنياهو

مسئول أمريكي كبير يتوقع ضربة صهيونية خاطفة ومحدودة على إيران

ترشيحاتنا

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين جراء القصف على عرب العرامشة إلى 11

رئيس قضايا الدولة يحدد موعد تسليم جوائز وقف الفنجري لعام 2024

حزب الله يعلن إصابة عدد من أفراد مقر القيادة الإسرائيلي بـ"عرب العرامشة"

دعوات داخل إسرائيل لتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية فورا

كيف يمكن ضمان استدامة موارد مصر من العملة الصعبة وزيادة التصدير 20%؟

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ