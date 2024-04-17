ممنوع الخروج إلا للضرورة.. الصحة توجه تنبيها عاجلا لمرضى حساسية الصدر

حذرت وزارة الصحة والسكان مرضي حساسية الصدر بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى في ظل تقلبات الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية من رياح شديدة تضرب عدد من محافظات الجمهورية .

ووجهت الصحة مجموعة من التعليمات للمواطنين أبرزها:

يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.