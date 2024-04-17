رفع درجة الاستعداد لمواجهة رياح الخماسين الترابية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

كما رفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والقرى وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة أحداث الطقس أولًا بأول عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



وأكد الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، وتوفير الاستعدادات اللازمة لاستقبال أي حالات سواء من آثار رياح الخماسين أو نشاط الرياح والأتربة مع الإعداد لاستقبال مصابي الإجهاد الحراري في حال حدوثها.