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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

قطع المياه الجمعة
قطع المياه الجمعة المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه الجمعة المقبل عن عدد من المناطق، لمدة 15 ساعة متواصلة.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إنه سوف يتم قطع المياه عن منطقة رواج وبعض مناطق من البياضية والجبيل من الساعة 12 ظهر الجمعة المقبلة حتى الساعة 3 بعد منتصف الليل، وذلك لأعمال صيانة الطلمبات بمحطة مياه الشرب بالرضوانية.

قطع المياه الجمعة المقبل 

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في بيان أمس، الثلاثاء، بجميع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجاني (0952282406 - 0952284116 – 01147999752)، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها وفى حالات الطواري.

وأكدت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، داعيةً المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن الذي تم ذكره في حال طلب الخدمة.

انقطاع المياه عن مناطق تابعة لشبكات السلام والمرج اليوم

غدا.. انقطاع المياه عن مدينة ميت أبو غالب بدمياط لمدة 6 ساعات

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتطوير شبكة المياه وتحسين جودتها في جميع أنحاء المحافظة، وأكدت الشركة  على سعيها للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لتقليل تأثير انقطاع المياه على المواطنين.

وسبق، وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن قطع مياه الشرب، لمدة 8 ساعات، من العاشرة صباح أمس، الثلاثاء، وحتى السادسة مساءً، بسبب أعمال تركيبات برافع مياه قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

السبب الحقيقي وراء انقطاع المياه 

وأوضحت، وفقا لبيان صحفي، مساء أمس الثلاثاء، أن المناطق المتأثرة بـ قطع المياه، هي مركز يوسف الصديق بالكامل، ما عدا قرى كحك، والنزلة، والحامولي، وضعف الضغوط بقرى طبهار، وأبو دنقاش بمركز أبشواي، وقرية دسيا، وعزبة عاشور، بمركز الفيوم.

وناشدت الشركة، المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بالمناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتم قطع مياه الشرب عن بعض قرى مركز قفط، أمس الثلاثاء 16 أبريل 2024، وقطع مياه الشرب سوف يستمر لمدة 6 ساعات، تبدأ من 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً.

وكانت أكثر المناطق المتضررة من قطع المياه في قنا، تشمل مناطق "قرية الكلاحين ومنشأة بدران ومنطقة الحقنة".

انقطاع المياه عن بعض المناطق في البياضية والحبيل بالأقصر اليوم

انقطاع المياه عن بعض المناطق في البياضية والحبيل بالأقصر.. غدا

كما تم قطع المياه عن عدد من المناطق، الاثنين الموافق 15-4-2024م، لمدة أربع ساعات متواصلة.

انقطاع المياه عن بعض مناطق أسوان

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حينها، إنه سوف يتم قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا وذلك لأربع ساعات متواصلة، من نفس اليوم، لغسل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة من الانقطاع.  

جدير بالذكر أنه تم انقطاع المياه عن بعض مناطق أسوان(حى غرب ووسط، حى شرق ماعدا عمارات الصفوة، البشير، النجاجرة غربب، قرى الكفور ما عدا سبيل مكى، قرى حجازة ما عدا نجع العرب، قرى العتمور قبلى ما عدا اجزاء من قرية العتمور قبلى، قرى العباسية، وذلك اعتباراً من الساعة 6 من مساء يوم الجمعة الماضية الموافق 8/3/2024 وحتى الساعة 11.30 مساء نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة حينها سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد محطة مياه شرب كوم أمبو.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرج الاتصال بالخط الساخن 125.

قطع المياة مياة الشرب سيارات مياه صالحة للشرب قطع مياه الشرب أسوان المنوفية

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