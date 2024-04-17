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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزيرة الثقافة إقامة مهرجان للسينما العربية بشرم الشيخ

وزيرة الثقافة في
وزيرة الثقافة في زيارة المسرح الصيفي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه بحث مع الدكتورة نيفين الكيلاني إقامة مهرجان للسينما العربية بشرم الشيخ، مشيرا إلي أن شرم الشيخ بوصفها أفضل مدينة عربية آمنة لابد أن تنظم مهرجانا للسينما العربية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اليوم لمدينة طور سيناء بمناسبة قرب اعياد تحرير سيناء ٢٥ ابريل الجاري لتفقد الأعمال الإنشائية الأخيرة للمسرح الصيفي بطور سيناء الذي يقع وسط عاصمة جنوب سيناء.

بدات الزيارة بقصر ثقافة طور سيناء القديم حيث استقبلت وزيرة الثقافة بفرق الفنون الشعبية ومعرض المشغولات اليدوية وذلك بحضور  اللواء أحمد الاسكندراني  السكرتير العام لجنوب سيناء وامل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي واحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

وعبرت وزيرة الثقافة عن إعجابها بأطفال جنوب سيناء وادائهم لفنون الرقص السيناوي والأشعار الوطنية حيث ادي الطفل فهد نصار رقصة سيناوية شهيرة  والقت الطفلة ريناس ابراهيم شعر وطني عن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي والجمهورية الجديدة.

وقالت  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، انها مهتمة بالتنمية الثقافية في سيناء وخاصة الوديان الجبلية، مشيرة إلي أنها سوف ترسل مكتبات متنقلة إلى الوديان اليدوية في  سيناء للتشجيع علي القراءة.

 كما تفقدت وزيرة الثقافة برفقتها اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء قصر الثقافة القديم  والأعمال الإنشائية في قصر الثقافة الجديد والمسرح الصيفي الذي يضم مكتبة كبيرة ومسرح وحديقة للاطفال .

ووصف محافظ جنوب سيناء المسرح الجديد بأنه سيكون مركز إشعاع ثقافي في جنوب سيناء  
 

وزيرة الثقافة

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جنوب سيناء فودة الثقافه دكتور نيفين الكيلانى السينما العربية المسرح الصيفي

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