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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض مشروعات طلاب المدارس بالإسكندرية لترشيد استهلاك المياه

معرض طلابي بمدارس
معرض طلابي بمدارس الإسكندرية

 

افتتح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، معرض مشروعات طلاب مدارس الإسكندرية، لترشيد  المياه والمحافظة عليها وذلك خلال حفل ختام مبادرة "صحتهم مستقبلهم" بمدرسة فيكتوريا كوليدج بإدارة المنتزة التعليمية.

وعقب المعرض، نظمت المديرية الحفل الختامي لمبادرة صحتهم مستقبلهم بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتضمن عروضًا فنية لطلاب المدارس حول سبل الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وأهمية العادات السلوكية السليمة والصحية التي تؤثر بشكل كبير علي صحة أطفالنا وتوعيَتُهم بالجانب الغذائي والصحي.

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شملت المبادرة إدارات المنتزه أول، والمنتزه ثان، وشرق، والجمرك، كمرحلةٍ أولي، للخضوع لدورة  لتأهيل المتدربين من خلال اللجنة التنسيقية ومديرى العموم بالإدارات المعنية بوزارة التربية والتعليم، حيث تم استهداف 150 مدرسة بالإدارات الأربعة.

وتضمنت تدريب مجموعة من المدرسين علي مستوى الإدارات التعليمية وتأهيلهم علي أساليب ترشيد الاستهلاك واستغلال الكوادر الفنية والتعليمية التي قد تساعد علي تنمية مهارات الطلبة لترشيد المياه، وقياس الأثر لدى الأطفال والطلاب قبل وبعد انتهاء المشروع حفاظاً علي كل نقطة مياه.

جاء ذلك بحضور سيلينا باركرفيتش مدير برنامج صحة الأطفال وتنميتهم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

الاسكندرية التغيرات المناخية الحفل الختامي العادات السلوكية المهندس احمد جابر ترشيد استهلاك المياه ترشيد المياة

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