فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على موقف طريف بالاستديو التحليلي لمباراة القمة للكابتن أيمن يونس.

وكتب عبر فيسبوك: "ألذ تعليق سمعته بعد الماتش كان من كابتن أيمن يونس في الاستوديو التحليلي للمباراة مع سيف زاهر، اللي كان مشارك فيه معاه وليد صلاح وأحمد حسن الأهلاوية، لما قالهم بكل سعادة وخفة دم: أخيراً جت الفرصة إني أقولكم: هارد لاك".

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.