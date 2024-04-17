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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وفاة 19 شخصا.. إعلان عاجل من سلطنة عمان بشأن المنخفض الجوي

فيضانات عمان
فيضانات عمان

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، تلاشي تأثيرات المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد، وإنهاء تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أنهت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في السلطنة تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات واللجان الفرعية بالمحافظات، على أن تستمر الجهات المعنية في إعادة الخدمات المتأثرة كلًّا وفق اختصاصه.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة العمانية إنها تعاملت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع عدد من البلاغات أسفرت عن إنقاذ أكثر من 1630 شخصًا وإجلاء أكثر من 630 شخصًا، فيما نفّذ طيران الشرطة 50 عملية بحث و152 عملية إنقاذ في مختلف المحافظات.

وقد تسبب المنخفض الجوي في وفاة 19 شخصًا، ولا يزال البحث جاريًا عن 4 مفقودين.

اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة المنخفض الجوي سلطنة عمان

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