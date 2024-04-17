السعودية تحذر مواطنيها في هذا البلد || تفاصيل

وجهت سفارة السعودية في جورجيا، تحذيرا شديد اللهجة المواطنين المقيمين والزائرين للبلاد، بضرورة تجنب أماكن التجمعات والمظاهرات، حفاظًا على سلامتهم.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فقد جاء ذلك ضمن تنويه أصدرته السفارة، على خلفية وجود مظاهرات في مدينة تبليسي في جورجيا.

كما دعت السفارة مواطنيها على الاتصال بها في حالات الطوارئ أثناء إقامتهم في جورجيا.

وتعيش العاصمة الجورجية في الوقت الحالي مظاهرات حاشدة، اعتراضًا على مشروع قانون يقيد التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، إذ تجمع الآلاف أمام مبنى البرلمان، معبرين عن رفضهم لإقرار هذا التشريع.

وتُعَدّ جورجيا أحد أبرز الوجهات السياحية الخارجية للسعوديين ، خاصةً في الإجازات والمواسم والأعياد.