الناتو في خطر.. بايدن يطالب الكونجرس بالموافقة على مساعدات الحرب لأوكرانيا وإسرائيل

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس على الموافقة على مساعدات الحرب "المحورية" المزمع تقديمها لكل من أوكرانيا وإسرائيل.

وقال بايدن في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الوقت ليس مناسبًا للتخلي عن أوكرانيا وإسرائيل، مؤكدًا أن مجلس النواب عليه إقرار تشريع عاجل لدعم كييف وتل أبيب.

وأشار إلى أن انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا يعني أن حلف الناتو بات في خطر.

ولفت إلى أن بوتين يحاول كسر إرادة الغرب ولن نسمح بذلك، مؤكدًا أنه قد ينجر الغرب إلى حرب في الشرق الأوسط إذا صعدت إيران هجماتها.

وتابع قوله “كنت واضحا في دعم المدنيين بغزة لكن حزمة المساعدات لإسرائيل دفاعية”، مؤكدًا أن مشروع قانون التمويل سيسمح بمساعدة المدنيين في غزة.