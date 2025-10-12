قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرم الشيخ تتزين لاستضافة مراسم توقيع اتفاق غزة
وزير الري: ننفذ إزالة شاملة لأي تعديات على نهر النيل
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي
الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
انطلاق البرنامج التدريبي القراءة التأسيسية القرآنية بمعاهد الأزهر الشريف
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل الأزهر قبل افتتاح فعاليَّات الأسبوع الثاني عشر للدعوة الإسلاميَّة

رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل الأزهر قبل افتتاح فعاليَّات الأسبوع الثاني عشر للدعوة الإسلاميَّة
رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل الأزهر قبل افتتاح فعاليَّات الأسبوع الثاني عشر للدعوة الإسلاميَّة
إيمان طلعت

استقبل رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي، وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، وفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، قبيل افتتاح فعاليَّات الأسبوع الثاني عشر للدعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا للدعوة في جامعة بنها تحت عنوان “الإيمان أولًا”، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف.

فعاليَّات الأسبوع الثاني عشر للدعوة الإسلاميَّة

حضر اللقاء الدكتور جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية المساعد للجنة العليا للدعوة بالمجمع، ووفد من المنطقة الأزهرية ومديري منطقة الوعظ القليوبية.


في سياق آخر، يقوم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، عقب انتهاء جدول أعماله في إدارة الجامعة بزيارة إلى المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر يرافقه الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، والدكتور أحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب.

يأتي ذلك في إطار حرصه على التواصل الدائم والمستمر مع جميع منسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم.

وخلال لقائه بأبنائه الطلاب في مسجد المدينة الجامعية بمدينة نصر، أدى رئيس الجامعة والوفد المرافق معه صلاتي المغرب والعشاء مع أبنائه الطلاب.

وفي حديث من القلب، أعلن رئيس الجامعة سعي إدارة الجامعة الحثيث لتوفير جميع سبل الراحة الممكنة لجميع الطلاب والطالبات في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم.

وقال رئيس الجامعة إن العام الدراسي الجديد بدأ وقد  استقبلت الجامعة طلابها الجدد بكليات جديدة وبرامج علمية متميزة تلبي حاجة المجتمع وسوق العمل.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم افتتاح كليتين للذكاء الاصطناعي للبنين والبنات في القاهرة، وتم افتتاح كليتين للطب البيطري؛ الأولى في حوش عيسى بمحافظة البحيرة خدمة لطلاب الوجه البحري، والثانية في أسيوط خدمة لطلاب الوجه القبلي، إضافة إلى برامج علمية متميزة تم افتتاحها هذا العام الدراسي (2025 - 2026).

وحثَّ رئيس الجامعة الطلاب على متابعة جميع الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة والحرص على الاشتراك فيها؛ ومنها: مسابقة القراءة الحرة التي يحصل الطالب الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها (100) ألف جنيه، والمركز الثاني (75) ألف جنيه  والمركز الثالث (50) ألف جنيه.

كما حثهم على المشاركة في مسابقة القرآن الكريم السنوية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بجانب المسابقات الأخرى.

ووجه رئيس الجامعة أمين عام الجامعة، ورئيس الادارة المركزية للمدن الجامعية، ومدير عام رعاية الطلاب بالعمل على التواصل المستمر مع أبنائهم الطلاب على مدار الساعة.

كما وجه فضيلته بتذليل جميع العقبات وتوفير كل سبل الراحة الممكنة التي من شأنها مساعدة الطلاب على استكمال مسيرتهم التعليمية.

رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل الأزهر رئيس جامعة بنها جامعة بنها وكيل الأزهر فعاليَّات الأسبوع الثاني عشر للدعوة الإسلاميَّة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

أرشيفية

الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل الأزهر قبل افتتاح فعاليَّات الأسبوع الثاني عشر للدعوة الإسلاميَّة

رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل الأزهر قبل افتتاح فعاليَّات الأسبوع الثاني عشر للدعوة الإسلاميَّة

دعاء الصباح

دعاء الصباح .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟..الإفتاء تجيب

كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟..الإفتاء تجيب

بالصور

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

درة
درة
درة

فيديو

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد