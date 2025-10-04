قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعترف للمرة الأولى: نتنياهو بالغ في حربه ضد غـ زة
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
نائب وزير الصحة يتفقد عدداً من المنشآت الطبية بمحافظة دمياط
إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف
ديني

الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة الرابعة في معرض «ذاكرة أكتوبر».. صور

الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة الرابعة في معرض «ذاكرة أكتوبر»
الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة الرابعة في معرض «ذاكرة أكتوبر»
محمد شحتة

شهد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم السبت، افتتاح فعاليات المعرض السنوي الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر»، الذي تنظمه هيئة البحوث العسكرية ببانوراما حرب أكتوبر، ويشارك فيه الأزهر بجناح خاص من خلال مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، في المشاركة الرابعة للأزهر في المعرض، وذلك بحضور اللواء أسامة نجا، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلين عن الوزارات والهيئات المشاركة في المعرض.

جناح الأزهر في ذاكرة أكتوبر

وأكد وكيل الأزهر، خلال تفقده جناح الأزهر بالمعرض، أن السادس من أكتوبر يظل علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية، إذ جسد وحدة المصريين جميعًا خلف قواتهم المسلحة الباسلة، وقدم للعالم نموذجًا مشرفًا لعظمة العسكرية المصرية وقدرتها على الدفاع عن أرض الوطن واسترداد حقوقه وصون مقدراته، مشيرًا إلى أن مشاركة الأزهر في هذا المعرض تأتي في إطار رسالته العلمية والتوعوية لتعريف الأجيال الجديدة بتضحيات القوات المسلحة، ودور الأزهر وعلمائه في انتصارات أكتوبر، وترسيخ روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية في نفوس النشء والشباب.

ويضم جناح الأزهر قرابة مائة لوحة فنية وصورة ووثيقة تاريخية، تجسد بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر، وتعرض ملامح من معارك العبور والفداء لقواتنا الباسلة التي أعادت للأمة كرامتها وهيبتها، كما يقدم الجناح مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية، بما في ذلك الندوات وورش العمل التي تستهدف طلاب المدارس والجامعات والزائرين لتعريفهم بالدروس المستفادة من ملحمة العبور، وربط هذه القيم بروح العمل والبذل لدى الشباب.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض «ذاكرة أكتوبر» للعام الرابع على التوالي استكمالًا لسلسلة مشاركاته السابقة في المعرض، حيث يسعى الأزهر من خلال هذه المشاركات إلى إبراز دوره الديني والعلمي والتوعوي، وتسليط الضوء على الدور الوطني لمؤسسة الأزهر الشريف.

الأزهر الأزهر الشريف حرب أكتوبر انتصارات أكتوبر بانوراما حرب أكتوبر القوات المسلحة

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

توقعات ليلى عبد اللطيف

إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

