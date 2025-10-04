ساحة الشيخ الطيب.. إنهاء خصومة ثأرية بين آل أبو الحسن وآل نصر بمشاركة الأزهر والكنيسة بالاقصر.. شاهد

نجحت ساحة فضيلة الشيخ الطيب بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي آل أبو الحسن وآل نصر، بعد نزاع مسلح وقع بمركز نقادة بمحافظة قنا واستمر نحو ثمانية عشر شهرا وأسفر عن مقتل أحد الشباب، قبل أن تتدخل ساحة الطيب لحقن الدماء وإعادة روح التسامح بين الطرفين

أقيمت مراسم الصلح في صوان كبير داخل ساحة الشيخ الطيب بحضور المئات من المواطنين وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والقيادات الأمنية والتنفيذية، يتقدمهم اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر واللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية والشيخ أحمد محمد الطيب ابن شقيق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

وخلال مراسم الصلح، تعالت هتافات الحضور مرددة "الله أكبر" لحظة إعلان الصلح وتصافح ممثلي العائلتين في مشهد جسد روح العفو والوحدة بين أبناء الصعيد

وأكد العمدة أحمد الطيب حزين عضو لجنة المصالحات بساحة الشيخ الطيب أن الصلح جاء بعد جهود مضنية استمرت لأشهر طويلة لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الثأر، مشيرا إلى أن الساحة كان هدفها الأول والأخير هو حقن الدماء وتحقيق السلام الاجتماعي بين أبناء الوطن

وشهدت ساحة الشيخ الطيب أجواء من البهجة والرضا بعد إعلان الصلح وسط دعوات بأن يعم الأمن والمحبة في ربوع الصعيد، لتواصل الساحة دورها التاريخي في وأد الفتن ونشر قيم التسامح والمودة بين الناس