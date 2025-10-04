قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ساحة الشيخ الطيب.. إنهاء خصومة ثأرية بين آل أبو الحسن وآل نصر بمشاركة الأزهر والكنيسة بالاقصر.. شاهد

انهاء خصومة ثأرية
انهاء خصومة ثأرية
شمس يونس

نجحت ساحة فضيلة الشيخ الطيب بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي آل أبو الحسن وآل نصر، بعد نزاع مسلح وقع بمركز نقادة بمحافظة قنا واستمر نحو ثمانية عشر شهرا وأسفر عن مقتل أحد الشباب، قبل أن تتدخل ساحة الطيب لحقن الدماء وإعادة روح التسامح بين الطرفين

أقيمت مراسم الصلح في صوان كبير داخل ساحة الشيخ الطيب بحضور المئات من المواطنين وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والقيادات الأمنية والتنفيذية، يتقدمهم اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر واللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية والشيخ أحمد محمد الطيب ابن شقيق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

وخلال مراسم الصلح، تعالت هتافات الحضور مرددة "الله أكبر" لحظة إعلان الصلح وتصافح ممثلي العائلتين في مشهد جسد روح العفو والوحدة بين أبناء الصعيد

وأكد العمدة أحمد الطيب حزين عضو لجنة المصالحات بساحة الشيخ الطيب أن الصلح جاء بعد جهود مضنية استمرت لأشهر طويلة لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الثأر، مشيرا إلى أن الساحة كان هدفها الأول والأخير هو حقن الدماء وتحقيق السلام الاجتماعي بين أبناء الوطن

وشهدت ساحة الشيخ الطيب أجواء من البهجة والرضا بعد إعلان الصلح وسط دعوات بأن يعم الأمن والمحبة في ربوع الصعيد، لتواصل الساحة دورها التاريخي في وأد الفتن ونشر قيم التسامح والمودة بين الناس 

الاقصر اخبار الاقصر خصومة ثأرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

ترشيحاتنا

التخطيط

التخطيط: مؤشرات نمو العام المالي 24/25 تعكس التحول بقطاعات الاقتصاد

وزير التموين

التموين: تعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية

معهد التخطيط

وزارة العدل ومعهد التخطيط يختتمان برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مهارات القيادة الفعالة

بالصور

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد