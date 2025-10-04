قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
محافظات

تحرك عاجل بالأقصر.. غرفة الأزمات ترفع حالة الاستعداد القصوى لمتابعة ارتفاع منسوب النيل

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

تواصل غرفة الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة الأقصر، برئاسة محسن الشامي مدير الغرفة، العمل على مدار الساعة تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الصادرة إلى جميع رؤساء المدن والقرى، بناءً على الكتاب الدوري الصادر من وزارتي التنمية المحلية والري، بشأن المتابعة الدقيقة لموقف ارتفاع منسوب نهر النيل.

وأوضح محسن الشامي مدير غرفة الأزمات بالأقصر، أنه يتم تنفيذ خطة متابعة مكثفة بالتنسيق مع رؤساء المدن وجهاز حماية النيل ومديرية الري ومديرية الأمن والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة تطورات الموقف أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي أي أضرار محتملة على الأرواح أو الممتلكات.

وأضاف أن التعليمات شملت إخطار المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر أو المناطق القريبة من مجرى النيل، بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة، مع تكليف الوحدات المحلية بسرعة إخلاء أي مناطق قد يثبت تعرضها للخطر وفقاً لتقارير الجهات المختصة.

كما تم التنسيق الكامل مع العمد والمشايخ ومديريات الري والزراعة وحماية النيل والأجهزة الأمنية وإدارة الأملاك، للتأكيد على الالتزام بالتعليمات الوقائية، إلى جانب مراجعة أوضاع الجزر النيلية والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تطورات ميدانية من خلال مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية.

وأكدت غرفة الأزمات أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، وأن هناك تواصلاً دائماً مع المحافظ، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت داخل نطاق المحافظة.

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

