الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
أسرار مقبرة الملك أمنحتب الثالث.. عودة الحياة لروائع وادي الملوك بالأقصر |فيديو
محافظات

الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد

الأقصر تفتح كنز الفرعون الشمس.. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم
الأقصر تفتح كنز الفرعون الشمس.. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم
شمس يونس

في مشهد مهيب يعيد للأذهان عظمة الفراعنة، شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك، بعد أن استعادت بريقها من جديد عقب عشرين عامًا من أعمال الترميم والتأهيل، التي تمت بدعم من منظمة اليونسكو والحكومة اليابانية وبإشراف وزارة السياحة والآثار.

https://www.youtube.com/shorts/FSkIR8iHBrM

شارك في الافتتاح الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة وخبراء الترميم، إلى جانب حضور وفود دولية تمثل منظمة اليونسكو والسفارة اليابانية، في احتفالية عالمية تعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية.

المقبرة التي يعود تاريخ اكتشافها إلى عام 1799، كانت مغلقة أمام الزيارة لعقود طويلة بسبب تدهور حالتها، إلى أن بدأ مشروع ضخم لإعادة إحيائها عام 2004، استمر حتى عام 2024، على ثلاث مراحل متتالية أعادت الحياة إلى جدرانها المليئة بالنقوش المبهرة التي تحكي قصص الملك الأشهر في الدولة الحديثة.

ويُعد أمنحتب الثالث، المعروف بلقب "الفرعون الشمس"، من أعظم ملوك مصر القديمة، إذ شهد عصره نهضة فنية ومعمارية غير مسبوقة، جعلت من مصر وقتها سيدة العالم القديم في المجد والثراء والقوة.

وأكد وزير السياحة والآثار أن افتتاح المقبرة يمثل رسالة جديدة بأن مصر مستمرة في الحفاظ على تراثها الإنساني، وأن ما يخرج من باطن أرضها من كنوز لا يزال يبهر العالم، مشيراً إلى أن هذا المشروع يجسد التعاون المثمر بين مصر وشركائها الدوليين في صون التراث العالمي.

واختتم الافتتاح بجولة داخل المقبرة، حيث أبهر الحضور جمال النقوش والألوان التي استعادت رونقها الأصلي، لتعود المقبرة اليوم كتحفة فنية تؤكد أن الأقصر ستظل عاصمة التاريخ ووجهة العالم لعشاق الحضارة المصرية القديمة.

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
