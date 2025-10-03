قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان رسمي| التفاصيل الكاملة لموافقة حماس على خطة ترامب للسلام
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
ديني

شوقي علام: الأزهر الشريف صاغ الشخصية المصرية وترك بصماته على العالم الإسلامي

أحمد سعيد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الأزهر الشريف كان ولا يزال أحد أهم المؤسسات الدينية والعلمية التي أسهمت بشكل كبير في تشكيل الشخصية المصرية بسماتها المميزة من اعتدال وتدين فطري.

وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الأزهر الشريف عبر أكثر من ألف عام من العطاء العلمي والفكري والثقافي، استطاع أن يترك بصماته الواضحة ليس فقط على المجتمع المصري، بل امتد أثره إلى مختلف بقاع العالم الإسلامي، حيث تخرج فيه طلاب من شتى الجنسيات والأعراق.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن الأزهر لم يكن مجرد مؤسسة تعليمية، بل تجربة إنسانية فريدة امتزجت فيها أبعاد علمية وثقافية واجتماعية وسياسية، جعلت منه منارة عالمية استوعبت طلاب العلم من كل مكان، وضمت أروقة خاصة للطلاب الوافدين مثل "رواق الأتراك" و"رواق المغاربة"، وهو ما يعكس روح العالمية والانفتاح على الحضارات والثقافات المختلفة.

الدكتور شوقي علام: الأزهر الشريف جزء أصيل في صياغة الهوية المصرية

وأضاف الدكتور شوقي علام أن الدراسات المتعمقة التي تناولت الشخصية المصرية، مثل كتاب "الأعمدة السبعة" للدكتور ميلاد حنا، أو أبحاث المفكرين ورجال الدين على مر العصور، أكدت جميعها أن الأزهر الشريف كان جزءاً أصيلاً في صياغة الهوية المصرية بروحها المتسامحة ووسطيتها المشهودة.

وأكد الدكتور شوقي علام أن الأزهر الشريف يظل شاهداً على تاريخ طويل من العطاء العلمي، ومنارة فكرية وثقافية تواصل رسالتها في نشر الوسطية والاعتدال، مما جعله رمزاً خالداً في وجدان الأمة المصرية والعالم الإسلامي.

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق الأزهر الشخصية المصرية

