شوقي علام: حماية السائح ليست فقط التزامًا قانونيًا بل واجب شرعي علينا

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن السائح الذي يدخل مصر يتمتع بكافة الحقوق التي تكفلها القوانين المحلية منذ لحظة دخوله عبر المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بحمايته في نفسه وماله وعرضه.

وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن حماية السائح ليست فقط التزامًا قانونيًا بل هي واجب شرعي، مستشهدًا بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وبتفسير الإمام القرطبي الذي فسر العقود بالعهود.

الدكتور شوقي علام: الوفاء بالعهود من صفات المؤمنين

وأضاف الدكتور شوقي علام أن الوفاء بالعهود من صفات المؤمنين، بينما الغدر والإخلال بها من علامات النفاق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن مصر عبر تاريخها لم تغدر بأحد ولم تسلب حق إنسان دخل إليها بعهد أمان، مؤكدًا أن المواطن المصري أيضًا مطالب بحسن التعامل مع السائح واستقباله بما يعكس كرم الضيافة المصري الأصيل.

ولفت الدكتور شوقي علام إلى أن التجربة المصرية في استقبال نحو 10 ملايين من الفارين من الحروب والفوضى في بلادهم، خلال الفترات الماضية خير دليل على قدرة الدولة والمجتمع على توفير الأمن والأمان وحسن الاستقبال، مشيرًا إلى حرص الرئيس المصري على وصف هؤلاء الوافدين بـ"الضيوف" لا بـ"اللاجئين".