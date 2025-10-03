قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان رسمي| التفاصيل الكاملة لموافقة حماس على خطة ترامب للسلام
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شوقي علام: فقه الواقع ركن أساسي في الفتوى ولا يكتمل الحكم دون فهم المجتمع وظروفه

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أحمد سعيد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مفهوم "فقه الواقع" يمثل أحد المرتكزات الأساسية في عملية الإفتاء، موضحًا أن الفتوى لا تكتمل إلا من خلال الجمع بين فهم النصوص الشرعية واستيعاب مقاصدها، وإدراك الواقع الذي تُنزل عليه الأحكام، ثم يأتي بعد ذلك فقه التنزيل الذي يربط بين النص والواقع بصورة عملية دقيقة.

وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الواقع يختلف باختلاف المكان والزمان والظروف، مستشهدًا بما واجهه النبي ﷺ عند انتقاله من مكة إلى المدينة المنورة، حيث اختلفت البيئة الاقتصادية والاجتماعية، فنشأت عقود وتعاملات جديدة فرضتها طبيعة المجتمع الزراعي في المدينة مقارنة بمكة.

الدكتور شوقي علام: فهم الواقع في أي مجتمع لا ينفصل عن أبعاده التاريخية والثقافية

وأضاف الدكتور شوقي علام أن فهم الواقع في أي مجتمع لا ينفصل عن أبعاده التاريخية والحضارية والثقافية، مشيرًا إلى أن الشخصية المصرية – على سبيل المثال – ليست وليدة اللحظة، وإنما تشكلت عبر تداخل حضارات وثقافات متعددة، بل إن اللغة نفسها تحمل آثارًا من الحضارة الفرعونية القديمة إلى جانب تأثيرات لغات أخرى.

وأكد الدكتور شوقي علام أن المفتي لا يمكن أن ينفرد دائمًا بفهم الواقع وحده، بل يحتاج إلى الاستعانة بالمتخصصين في مختلف المجالات لفهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، نظرًا لتعقيد الواقع وتشعبه، وهو ما يجعل دراسة "فقه الواقع" أمرًا حيويًا لإصدار الفتوى الصحيحة المنضبطة التي تراعي النصوص الشرعية والظروف المجتمعية معًا.

الدكتور شوقي علام شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق فقه الواقع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم بإخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

ترشيحاتنا

بوستر حفل عمرو دياب

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي1 نوفمبر

رحمة أحمد فرج

أول ظهور لـ رحمة أحمد فرج بعد خروجها من المستشفى

هند عاكف

هند عاكف ومصطفى عبد السلام في البروفات الأخيرة من مسرحية عجب العجاب

بالصور

وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين

طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين

انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد