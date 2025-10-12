ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي

يواصل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى استعداداته من أجل مواجهة نظيره إيجل نوار، بطل بوروندى، فى المباراة المقررة يوم السبت المقبل 18 أكتوبر ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2025- 2026.

ويخوض النادي الأهلي النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا بداية من مواجهة إيجيل نوار البوروندي، حيث يأمل الجهاز الفني بقيادة ياس سوروب، المدير الفني الجديد للفريق الأحمر، في تحقيق انطلاقة قوية في مشوار الفريق الأحمر، من أجل استعادة اللقب المفقود والذي حصل عليه بيراميدز الموسم الماضي من انياب صن داونز.

وتحاصر الأزمات الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قبل مواجهة بطل بوروندي في دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا.

أزمة إقامة الأهلي

بدأ الجهاز الإداري بالنادي الأهلي خلال الأيام الماضية ترتيبات السفر إلى بوروندي استعدادًا لخوض اللقاء المرتقب، إلا أن البعثة الحمراء تواجه أزمة كبيرة تتعلق بمكان الإقامة، بعدما واجهت الإدارة صعوبات في العثور على فندق مناسب يستوعب أفراد البعثة بالكامل، بسبب محدودية الفنادق داخل المدينة التي ستستضيف المواجهة.

وأوضح مصدر داخل النادي أن الجهاز الإداري يبذل محاولات مكثفة بالتنسيق مع السفارة المصرية في بوروندي لتوفير مقر إقامة يتناسب مع حجم بعثة الفريق واحتياجاتها اللوجستية، مشيرًا إلى أن بعض الخيارات المتاحة لا تفي بالمعايير المطلوبة من حيث المساحة أو الخدمات الأمنية والطبية.

وأكد المصدر أن الأهلي يسعى لتذليل جميع العقبات في أسرع وقت ممكن لضمان توفير أجواء مثالية للفريق قبل المباراة المهمة، خاصة أن بعثة الفريق ستغادر القاهرة قبل المواجهة بثلاثة أيام على الأقل للتأقلم على الأجواء هناك.



حقن حسين الشحات بالبلازما

يواصل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية.

وقرر الجهاز الطبي حقن حسين الشحات نجم النادي الأهلي بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية، التي تعمل على تجديد الأنسجة المصابة وتسريع التئامها من اجل عودته للملاعب بأقصي سرعة.

ويتابع الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حالة اللاعب بشكل يومي، حيث يودي البرنامج التأهيلي الذي يشمل جلسات علاج طبيعي.

وحدد الجهاز الطبي فترة غياب حسين الشحات نجم النادي الأهلي عن الملاعب لمدة شهرين.

توروب يتسلم تقريرًا عن مصابي الأهلي

تسلّم المدير الفني للنادي الأهلي ييس توروب تقريرًا طبيًا شاملًا عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق، وذلك فور توليه مهامه رسميًا وقيادته التدريبات في ملعب التتش بالجزيرة، للوقوف على مدى جاهزية العناصر المصابة وبرنامج عودتها التدريجية إلى التدريبات الجماعية.

واطّلع الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على تفاصيل حالة الثلاثي حسين الشحات، الذي يواصل برنامجه العلاجي بعد تمزق في وتر العضلة الخلفية، وإمام عاشور الذي يخضع لبرنامج علاجي بعد إصابته بفيروس A، وكذلك محمد شكري وكريم فواد وأشرف داري الذي يشكون من إصابات عضلية مختلفة.

وطلب المدير الفني من إدارة النادي حسم ملف تجديد عقود عدد من اللاعبين المؤثرين بالفريق، وفي مقدمتهم أليو ديانج وحسين الشحات وأحمد عبد القادر، مؤكدًا أهمية الحفاظ على القوام الأساسي.

جلسة بين توروب وتخطيط الأهلي

يعقد المدير الفني للنادي الأهلي ييس توروب جلسة مهمة خلال الأيام المقبلة مع لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية زكريا ناصف، وبحضور المدير الرياضي، وذلك لمناقشة ملف تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويهدف الاجتماع إلى تحديد الاحتياجات الفنية وفقًا لرؤية المدير الفني الجديد للنادي الأهلي الدانماركي ييس توروب.

ومن المنتظر أن يقدم الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تصوّرًا مبدئيًا حول المراكز التي تحتاج إلى دعم، في ظل متابعته للفريق خلال الفترة الأخيرة.

كما تشمل الجلسة مناقشة موقف اللاعبين المعارين والمرشحين للرحيل في يناير، في ضوء تقييم الجهاز الفني لكل العناصر ومدى إمكانية الاستفادة منهم في المرحلة القادمة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة إدارة النادي لتوفير كل متطلبات الجهاز الفني الجديد، ودعم استقرار الفريق فنيًا قبل خوض التحديات القارية والمحلية المقبل.

استعادة محمد عبدالمنعم

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع نادي نيس الفرنسي لاستعادة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل في ظل عدم حصول الأهلي على مستحقاته المالية من الصفقة ويرغب الأهلي في استغلال رغبة عبدالمنعم في العودة لحسم المفاوضات مع نيس الفرنسي.



ويخضع محمد عبد المنعم للتأهيل خلال الوقت الحالي من إصابة الرباط الصليبي ومن المقرر جاهزيته خلال الفترة المقبلة .