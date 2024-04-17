السجن 10 سنوات لـ3 متهمين وتغريمهم مليون جنيه بالاتجار فى البشر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة 3 متهمين بالإتجار بالبشر في أوسيم، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهم مليون جنيه.



وكشفت أمر الإحالة قيام المتهمين الثلاثة، بتكوين تشكيل إجرامي بهدف الاتجار في البشر، و نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن قاموا بتدبير عملية نقل عضو بشري "فص كبدة"، من من أحد الأشخاص إلى شخص مريض أخر مقابل 40 ألف جنيه. ويعاقب القانون كلاً من : ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

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‏واشار قانون العقوبات، أنه يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أى من الحالات الآتية: إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، ‏إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.