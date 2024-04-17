السجن 10 سنوات لـ3 متهمين وتغريمهم مليون جنيه بالاتجار فى البشر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة 3 متهمين بالإتجار بالبشر في أوسيم، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهم مليون جنيه.
وكشفت أمر الإحالة قيام المتهمين الثلاثة، بتكوين تشكيل إجرامي بهدف الاتجار في البشر، و نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن قاموا بتدبير عملية نقل عضو بشري "فص كبدة"، من من أحد الأشخاص إلى شخص مريض أخر مقابل 40 ألف جنيه. ويعاقب القانون كلاً من : ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
واشار قانون العقوبات، أنه يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أى من الحالات الآتية: إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.